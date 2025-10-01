Uzņēmumu katalogs
Lamoda
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
Lamoda Programmatūras inženieris Algas Moscow Metro Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Moscow Metro Area pakete Lamoda kopā ir RUB 3.64M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lamoda kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Lamoda
Backend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Kopā gadā
RUB 3.64M
Līmenis
L2
Pamatalga
RUB 3.64M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonuss
RUB 0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Lamoda?

RUB 13.36M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Lamoda in Moscow Metro Area, ir gada kopējā atlīdzība RUB 5,592,230. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Lamoda Programmatūras inženieris pozīcijai in Moscow Metro Area, ir RUB 3,371,473.

