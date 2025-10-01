Uzņēmumu katalogs
Lamoda
Mediānā Biznesa analītiķis atlīdzības in Moscow Metro Area pakete Lamoda kopā ir RUB 3.03M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lamoda kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Kopā gadā
RUB 3.03M
Līmenis
L2
Pamatalga
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonuss
RUB 233K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai Lamoda in Moscow Metro Area, ir gada kopējā atlīdzība RUB 7,801,600. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Lamoda Biznesa analītiķis pozīcijai in Moscow Metro Area, ir RUB 3,031,156.

