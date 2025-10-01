Uzņēmumu katalogs
Lam Research
  • Algas
  • Mehānikas inženieris

  • Visas Mehānikas inženieris algas

  • Greater Portland Area

Lam Research Mehānikas inženieris Algas Greater Portland Area

Mediānā Mehānikas inženieris atlīdzības in Greater Portland Area pakete Lam Research kopā ir $169K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lam Research kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
Kopā gadā
$169K
Līmenis
L4
Pamatalga
$130K
Stock (/yr)
$20K
Bonuss
$19.5K
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
9 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Lam Research?

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Lam Research uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)



Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mehānikas inženieris pozīcijai Lam Research in Greater Portland Area, ir gada kopējā atlīdzība $294,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Lam Research Mehānikas inženieris pozīcijai in Greater Portland Area, ir $169,000.

