Lam Research
  • Elektrotehnikas inženieris

  • Visas Elektrotehnikas inženieris algas

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Elektrotehnikas inženieris Algas San Francisco Bay Area

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lam Research kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$120K - $140K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$104K$120K$140K$149K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Lam Research uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Elektrotehnikas inženieris pozīcijai Lam Research in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $148,941. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Lam Research Elektrotehnikas inženieris pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $104,386.

