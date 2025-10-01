Uzņēmumu katalogs
Lam Research
Lam Research Datu zinātnieks Algas Greater Bengaluru

Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

₹13.94M

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Lam Research uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)



BUJ

The highest paying salary package reported for a Datu zinātnieks at Lam Research in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,742,810. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Datu zinātnieks role in Greater Bengaluru is ₹3,163,544.

