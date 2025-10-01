Uzņēmumu katalogs
Lam Research
Lam Research Ķīmijas inženieris Algas Taiwan

Mediānā Ķīmijas inženieris atlīdzības in Taiwan pakete Lam Research kopā ir NT$2.12M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lam Research kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Kopā gadā
NT$2.12M
Līmenis
PE3
Pamatalga
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Bonuss
NT$386K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Lam Research?

NT$5.09M

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Lam Research uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)



Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Process Engineer

BUJ

The highest paying salary package reported for a Ķīmijas inženieris at Lam Research in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$16,925,401. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Ķīmijas inženieris role in Taiwan is NT$2,121,661.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Lam Research

