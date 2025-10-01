Uzņēmumu katalogs
Lalamove
  • Greater Hong Kong Area

Lalamove Programmatūras inženieris Algas Greater Hong Kong Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Hong Kong Area pakete Lalamove kopā ir HK$334K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Lalamove kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Kopā gadā
HK$334K
Līmenis
L2
Pamatalga
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonuss
HK$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
1 Gads
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Lalamove?

HK$1.25M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Lalamove in Greater Hong Kong Area, ir gada kopējā atlīdzība HKHK$3,493,986. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Lalamove Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Hong Kong Area, ir HKHK$2,412,249.

