Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete Kyte kopā ir $195K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kyte kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Kopā gadā
$195K
Līmenis
L4
Pamatalga
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kyte?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Kyte in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyte for the Programmatūras inženieris role in San Francisco Bay Area is $185,000.

