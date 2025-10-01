Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Kyndryl svārstās no $128K year Band 6 līmenim līdz $193K year Band 9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $122K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kyndryl kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
