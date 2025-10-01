Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Kyndryl svārstās no $128K year Band 6 līmenim līdz $193K year Band 9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $122K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kyndryl kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Band 6
(Iesācēju līmenis)
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kyndryl?

Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Kyndryl in United States, ir gada kopējā atlīdzība $223,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kyndryl Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $121,000.

