Kyndryl Programmatūras inženieris Algas Greater Bengaluru

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Kyndryl svārstās no ₹855K year līdz ₹2.64M. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹1.14M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kyndryl kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Band 6
(Iesācēju līmenis)
₹1.12M
₹1.12M
₹0
₹1.6K
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
₹13.94M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kyndryl?

Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Kyndryl in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹30,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Programmatūras inženieris role in Greater Bengaluru is ₹13,000.

