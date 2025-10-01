Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Austin Area Kyndryl svārstās no $106K year Band 6 līmenim līdz $121K year Band 8 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Austin Area pakete kopā ir $107K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kyndryl kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
