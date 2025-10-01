Datu zinātnieks atlīdzība in Greater Bengaluru Kyndryl kopā ir ₹2.79M year Band 7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹2.95M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kyndryl kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
