Kwalee Programmatūras inženieris Algas Greater Bengaluru

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Bengaluru pakete Kwalee kopā ir ₹2.01M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kwalee kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Kwalee
Frontend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹2.01M
Līmenis
2
Pamatalga
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kwalee ?

₹13.94M

