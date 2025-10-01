Uzņēmumu katalogs
Kubrick Group
Kubrick Group Programmatūras inženieris Algas Greater London Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater London Area pakete Kubrick Group kopā ir £31.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kubrick Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Kubrick Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£31.5K
Līmenis
L3
Pamatalga
£31.5K
Stock (/yr)
£0
Bonuss
£0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
0-1 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kubrick Group?

£121K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Iekļautie amati

Datu inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Kubrick Group in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £46,329. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kubrick Group for the Programmatūras inženieris role in Greater London Area is £38,286.

