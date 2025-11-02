Uzņēmumu katalogs
Kronos Research
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Taiwan pakete Kronos Research kopā ir NT$1.89M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kronos Research kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Kopā gadā
NT$1.89M
Līmenis
-
Pamatalga
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bonuss
NT$0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
0 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Kronos Research in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$10,086,066. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kronos Research Programmatūras inženieris pozīcijai in Taiwan, ir NT$1,537,900.

