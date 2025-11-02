Uzņēmumu katalogs
Mediānā Kiberdrošības analītiķis atlīdzības pakete Kroll kopā ir CA$138K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kroll kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$138K
Līmenis
Senior Consultant
Pamatalga
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
9 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kiberdrošības analītiķis pozīcijai Kroll, ir gada kopējā atlīdzība CA$175,216. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kroll Kiberdrošības analītiķis pozīcijai, ir CA$92,615.

