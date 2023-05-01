Uzņēmumu katalogs
Kratos Defense and Security Solutions
Kratos Defense and Security Solutions Algas

Kratos Defense and Security Solutions algas svārstās no $33,830 kopējā atlīdzībā gadā Aparatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $301,500 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Kratos Defense and Security Solutions. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Biznesa attīstība
$302K
Aparatūras inženieris
$33.8K
Mehānikas inženieris
$73.5K

Programmatūras inženieris
$89.2K
BUJ

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Kratos Defense and Security Solutions je Biznesa attīstība at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $301,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kratos Defense and Security Solutions je $81,347.

