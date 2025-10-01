Uzņēmumu katalogs
Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Greater Amsterdam Area pakete KPN kopā ir €58.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu KPN kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Kopā gadā
€58.5K
Līmenis
hidden
Pamatalga
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Datu zinātnieks bij KPN in Greater Amsterdam Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van €74,210. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij KPN voor de Datu zinātnieks functie in Greater Amsterdam Area is €58,474.

