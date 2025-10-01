Uzņēmumu katalogs
Konica Minolta
Konica Minolta Programmatūras inženieris Algas New York City Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in New York City Area pakete Konica Minolta kopā ir $77K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Konica Minolta kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Konica Minolta
Software Engineer
Ramsey, NJ
Kopā gadā
$77K
Līmenis
Software Engineer I
Pamatalga
$77K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Konica Minolta?

$160K

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Konica Minolta in New York City Area sits at a yearly total compensation of $80,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Konica Minolta for the Programmatūras inženieris role in New York City Area is $77,000.

Citi resursi