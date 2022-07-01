Uzņēmumu katalogs
Known
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Known Algas

Known algas svārstās no $35,175 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $161,190 Datu zinātnes vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Known. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Datu zinātnes vadītājs
$161K
Datu zinātnieks
$153K
Programmatūras inženieris
$35.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Known, ir Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $161,190. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Known, ir $153,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Known

Saistītie uzņēmumi

  • Dstillery
  • Perpetua
  • Intercom
  • LEK
  • Riverbed Technology
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi