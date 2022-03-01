Uzņēmumu katalogs
Knightscope
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Knightscope Algas

Knightscope algas svārstās no $130,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $231,835 Programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Knightscope. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmu vadītājs
$232K
Projektu vadītājs
$179K
Programmatūras inženieris
Median $130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Knightscope, ir Programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $231,835. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Knightscope, ir $178,500.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Knightscope

Saistītie uzņēmumi

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Envestnet
  • Cepheid
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi