Uzņēmumu katalogs
Knight Frank
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Knight Frank Algas

Knight Frank algas svārstās no $33,322 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $125,648 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Knight Frank. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Datu analītiķis
$33.3K
Datu zinātnieks
$53.2K
Programmatūras inženieris
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Programmatūras inženierijas vadītājs
$111K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Knight Frank, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $125,648. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Knight Frank, ir $81,879.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Knight Frank

Saistītie uzņēmumi

  • Roblox
  • Amazon
  • Uber
  • Microsoft
  • Intuit
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi