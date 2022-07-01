Kitware Algas

Uzņēmumu Katalogs
Kitware algu diapazons svārstās no $127,000 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $293,525 Datu zinātnes vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Kitware. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/23/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $127K
Datu zinātnes vadītājs
$294K
Programmatūras inženieru vadītājs
$205K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Biežāk Uzdotie Jautājumi

