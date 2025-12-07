Uzņēmumu katalogs
Keyrock
Keyrock Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Belgium pakete Keyrock kopā ir €74.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Keyrock kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Mediānais pakete
company icon
Keyrock
Software Engineer
Brussels, BU, Belgium
Kopā gadā
$85.8K
Līmenis
L1
Pamatalga
$74.4K
Stock (/yr)
$11.4K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Keyrock?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Keyrock in Belgium, ir gada kopējā atlīdzība €130,870. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Keyrock Programmatūras inženieris pozīcijai in Belgium, ir €73,692.

