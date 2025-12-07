Uzņēmumu katalogs
Keyfactor
Keyfactor Biznesa analītiķis Algas

Vidējā Biznesa analītiķis kopējā atlīdzība in United States Keyfactor svārstās no $101K līdz $148K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Keyfactor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$116K - $133K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$101K$116K$133K$148K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai Keyfactor in United States, ir gada kopējā atlīdzība $147,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Keyfactor Biznesa analītiķis pozīcijai in United States, ir $101,250.

