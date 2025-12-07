Uzņēmumu katalogs
Kepler
Kepler Aparatūras inženieris Algas

Vidējā Aparatūras inženieris kopējā atlīdzība in Canada Kepler svārstās no CA$119K līdz CA$163K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kepler kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$92.9K - $112K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$86.8K$92.9K$112K$118K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 2 vēl Aparatūras inženieris datis par Kepler lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kepler?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai Kepler in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$162,964. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kepler Aparatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$119,413.

