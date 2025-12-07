Uzņēmumu katalogs
Kepler Communications
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Produkta dizaineris

  • Visas Produkta dizaineris algas

Kepler Communications Produkta dizaineris Algas

Vidējā Produkta dizaineris kopējā atlīdzība in Canada Kepler Communications svārstās no CA$124K līdz CA$176K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kepler Communications kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$102K - $121K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$89.9K$102K$121K$128K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Produkta dizaineris datis par Kepler Communications lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kepler Communications?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta dizaineris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Kepler Communications in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$175,601. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kepler Communications Produkta dizaineris pozīcijai in Canada, ir CA$123,684.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Kepler Communications

Saistītie uzņēmumi

  • DoorDash
  • Square
  • Dropbox
  • Uber
  • Netflix
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kepler-communications/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.