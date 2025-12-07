Uzņēmumu katalogs
Kepler Communications
  • Algas
  • Aparatūras inženieris

  • Visas Aparatūras inženieris algas

Kepler Communications Aparatūras inženieris Algas

Mediānā Aparatūras inženieris atlīdzības in Canada pakete Kepler Communications kopā ir CA$149K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kepler Communications kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Mediānais pakete
company icon
Kepler Communications
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
$109K
Līmenis
3
Pamatalga
$109K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
5-10 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kepler Communications?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai Kepler Communications in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$216,529. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kepler Communications Aparatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$135,863.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kepler-communications/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.