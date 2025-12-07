Uzņēmumu katalogs
Kelso & Company
Kelso & Company Risinājumu arhitekts Algas

Vidējā Risinājumu arhitekts kopējā atlīdzība in United States Kelso & Company svārstās no $185K līdz $253K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kelso & Company kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$200K - $238K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$185K$200K$238K$253K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai Kelso & Company in United States, ir gada kopējā atlīdzība $253,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kelso & Company Risinājumu arhitekts pozīcijai in United States, ir $184,800.

