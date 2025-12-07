Uzņēmumu katalogs
Kelso & Company
Kelso & Company Programmatūras inženieris Algas

Vidējā Programmatūras inženieris kopējā atlīdzība in India Kelso & Company svārstās no ₹1.2M līdz ₹1.68M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kelso & Company kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

$14.8K - $17.2K
India
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Kelso & Company in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹1,683,069. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kelso & Company Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹1,202,192.

