Vidējā Vadības konsultants kopējā atlīdzība in United States Kelso & Company svārstās no $168K līdz $230K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kelso & Company kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$180K - $218K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$168K$180K$218K$230K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Vadības konsultants datis par Kelso & Company lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kelso & Company?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Vadības konsultants pozīcijai Kelso & Company in United States, ir gada kopējā atlīdzība $229,680. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kelso & Company Vadības konsultants pozīcijai in United States, ir $168,300.

Citi resursi

