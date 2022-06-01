Uzņēmumu Katalogs
Kelly Services
Kelly Services Algas

Kelly Services algu diapazons svārstās no $29,371 kopējā atalgojumā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists apakšējā galā līdz $102,485 Mārketings augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Kelly Services. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/16/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $97K
Darbinieku atlases speciālists
Median $65K
Biznesa operāciju vadītājs
$77.6K

Datu zinātnieks
$47.8K
Cilvēkresursi
$32.1K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$29.4K
Mārketings
$102K
Uzticamība un drošība
$87.4K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Kelly Services is Mārketings at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $102,485. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kelly Services is $71,305.

