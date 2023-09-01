Uzņēmumu Katalogs
KBTG
KBTG Algas

KBTG algu diapazons svārstās no $10,841 kopējā atalgojumā gadā UX pētnieks apakšējā galā līdz $44,087 Mārketings augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem KBTG. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

Programmatūras inženieris
Median $22.1K

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $17.4K
Biznesa analītiķis
$24.9K

Mārketings
$44.1K
Produkta vadītājs
$30.1K
Kiberdrošības analītiķis
$32.7K
UX pētnieks
$10.8K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā KBTG, ir Mārketings at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $44,087. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā KBTG, ir $24,875.

