Uzņēmumu katalogs
Karsun Solutions
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Karsun Solutions Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Karsun Solutions kopā ir $126K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Karsun Solutions kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Mediānais pakete
company icon
Karsun Solutions
Frontend Software Engineer
Herndon, VA
Kopā gadā
$126K
Līmenis
Senior
Pamatalga
$126K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
8 Gadi
Darba pieredze
12 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Karsun Solutions?

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Karsun Solutions in United States, ir gada kopējā atlīdzība $151,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Karsun Solutions Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $126,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Karsun Solutions

Saistītie uzņēmumi

  • Flipkart
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Uber
  • Netflix
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi