KAR Global Algas

KAR Global algu diapazons svārstās no $73,365 kopējā atalgojumā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists apakšējā galā līdz $225,120 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem KAR Global. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/23/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $115K
Produkta vadītājs
Median $96.4K
Datu zinātnieks
$101K

Informācijas tehnoloģiju speciālists
$73.4K
Produkta dizainers
$116K
Programmatūras inženieru vadītājs
$225K
Tehniskais programmu vadītājs
$141K
Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

El rol con mayor salario reportado en KAR Global es Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level con una compensación total anual de $225,120. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en KAR Global es $115,000.

