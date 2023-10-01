Uzņēmumu Katalogs
Kaizengaming
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Kaizengaming Algas

Kaizengaming algu diapazons svārstās no $16,841 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizainers apakšējā galā līdz $66,984 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Kaizengaming. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $59.9K

Frontend programmatūras inženieris

Produkta dizainers
$16.8K
Kiberdrošības analītiķis
$18.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Programmatūras inženieru vadītājs
$67K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Kaizengaming is Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $66,984. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kaizengaming is $39,343.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Kaizengaming

Saistītie Uzņēmumi

  • Airbnb
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi