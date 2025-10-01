Uzņēmumu katalogs
Mediānā Mehānikas inženieris atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete Kairos Power kopā ir $150K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kairos Power kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Kopā gadā
$150K
Līmenis
Senior Engineer 1
Pamatalga
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kairos Power?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mehānikas inženieris pozīcijai Kairos Power in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $159,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kairos Power Mehānikas inženieris pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $105,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Kairos Power

