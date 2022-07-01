Uzņēmumu Katalogs
JW Player
JW Player Algas

JW Player algu diapazons svārstās no $78,712 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $321,600 Biznesa attīstība augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem JW Player. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/16/2025

$160K

Biznesa attīstība
$322K
Datu zinātnieks
$86K
Mārketings
$84.6K

Produkta dizainers
$128K
Produkta vadītājs
$164K
Darbinieku atlases speciālists
$104K
Pārdošana
$271K
Programmatūras inženieris
$78.7K
Programmatūras inženieru vadītājs
$204K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā JW Player, ir Biznesa attīstība at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $321,600. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā JW Player, ir $128,380.

Citi Resursi