Justworks
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • New York City Area

Justworks Programmatūras inženieris Algas New York City Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in New York City Area pakete Justworks kopā ir $193K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Justworks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Kopā gadā
$193K
Līmenis
L5
Pamatalga
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
7 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Justworks?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

5%

G 1

15%

G 2

40%

G 3

40%

G 4

Akciju veids
Options

Justworks uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 5% tiek iegūtas 1st-G (5.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 2nd-G (1.25% mēneša)

  • 40% tiek iegūtas 3rd-G (3.33% mēneša)

  • 40% tiek iegūtas 4th-G (3.33% mēneša)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

G 1

30%

G 2

30%

G 3

30%

G 4

Akciju veids
Options

Justworks uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 10% tiek iegūtas 1st-G (10.00% gada)

  • 30% tiek iegūtas 2nd-G (2.50% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 3rd-G (2.50% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 4th-G (2.50% mēneša)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Justworks in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $222,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Justworks Programmatūras inženieris pozīcijai in New York City Area, ir $185,000.

