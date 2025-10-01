Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in New York City Area pakete Justworks kopā ir $193K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Justworks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
5%
G 1
15%
G 2
40%
G 3
40%
G 4
Justworks uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
5% tiek iegūtas 1st-G (5.00% gada)
15% tiek iegūtas 2nd-G (1.25% mēneša)
40% tiek iegūtas 3rd-G (3.33% mēneša)
40% tiek iegūtas 4th-G (3.33% mēneša)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
10%
G 1
30%
G 2
30%
G 3
30%
G 4
Justworks uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
10% tiek iegūtas 1st-G (10.00% gada)
30% tiek iegūtas 2nd-G (2.50% mēneša)
30% tiek iegūtas 3rd-G (2.50% mēneša)
30% tiek iegūtas 4th-G (2.50% mēneša)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu