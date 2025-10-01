Uzņēmumu katalogs
Justworks
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Produkta vadītājs

  • Visas Produkta vadītājs algas

  • New York City Area

Justworks Produkta vadītājs Algas New York City Area

Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in New York City Area pakete Justworks kopā ir $200K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Justworks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Kopā gadā
$200K
Līmenis
Senior Products Manager
Pamatalga
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Justworks?

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

5%

G 1

15%

G 2

40%

G 3

40%

G 4

Akciju veids
Options

Justworks uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 5% tiek iegūtas 1st-G (5.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 2nd-G (1.25% mēneša)

  • 40% tiek iegūtas 3rd-G (3.33% mēneša)

  • 40% tiek iegūtas 4th-G (3.33% mēneša)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

G 1

30%

G 2

30%

G 3

30%

G 4

Akciju veids
Options

Justworks uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 10% tiek iegūtas 1st-G (10.00% gada)

  • 30% tiek iegūtas 2nd-G (2.50% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 3rd-G (2.50% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 4th-G (2.50% mēneša)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta vadītājs piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta vadītājs pozīcijai Justworks in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $250,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Justworks Produkta vadītājs pozīcijai in New York City Area, ir $160,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Justworks

Saistītie uzņēmumi

  • Proofpoint
  • Clearbit
  • Zenefits
  • Sendoso
  • InfluxData
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi