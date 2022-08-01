Uzņēmumu katalogs
Jumbo Interactive
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Jumbo Interactive Algas

Jumbo Interactive algas svārstās no $70,794 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $96,938 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Jumbo Interactive. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Biznesa analītiķis
$78.3K
Produkta vadītājs
$90.9K
Programmatūras inženieris
$70.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Programmatūras inženierijas vadītājs
$96.9K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Jumbo Interactive est Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $96,938. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Jumbo Interactive est de $84,621.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Jumbo Interactive

Saistītie uzņēmumi

  • Microsoft
  • Apple
  • DoorDash
  • PayPal
  • Amazon
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi