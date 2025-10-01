Uzņēmumu katalogs
Mehānikas inženieris atlīdzība in San Francisco Bay Area Johnson & Johnson svārstās no $117K year 23 līmenim līdz $305K year 30 līmenim. Mediānā year atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete kopā ir $175K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Johnson & Johnson kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
23
Engineer 1
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
Engineer 2
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
Senior Engineer
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
Staff Engineer
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Skatīt 5 Vairāk līmeņu
$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Johnson & Johnson?

Iekļautie amati

Quality Engineer

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mehānikas inženieris pozīcijai Johnson & Johnson in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $304,608. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Johnson & Johnson Mehānikas inženieris pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $200,000.

