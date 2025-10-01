Mehānikas inženieris atlīdzība in San Francisco Bay Area Johnson & Johnson svārstās no $117K year 23 līmenim līdz $305K year 30 līmenim. Mediānā year atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete kopā ir $175K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Johnson & Johnson kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
