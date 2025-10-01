Mehānikas inženieris atlīdzība in Greater Los Angeles Area Johnson & Johnson kopā ir $88.3K year 23 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Los Angeles Area pakete kopā ir $128K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Johnson & Johnson kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
23
$88.3K
$82.4K
$0
$5.9K
24
$ --
$ --
$ --
$ --
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
