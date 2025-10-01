Datu zinātnieks atlīdzība in New York City Area Johnson & Johnson svārstās no $92.4K year 23 līmenim līdz $232K year 30 līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $220K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Johnson & Johnson kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
