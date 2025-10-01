Uzņēmumu katalogs
Johnson & Johnson
Datu zinātnieks atlīdzība in Greater Boston Area Johnson & Johnson kopā ir $98.6K year 23 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Boston Area pakete kopā ir $100K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Johnson & Johnson kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
23
Data Scientist
$98.6K
$95K
$0
$3.6K
24
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Johnson & Johnson?

Iekļautie amati

Biostatistician

Health Informatics

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Johnson & Johnson in Greater Boston Area, ir gada kopējā atlīdzība $205,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Johnson & Johnson Datu zinātnieks pozīcijai in Greater Boston Area, ir $100,000.

