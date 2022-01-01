Uzņēmumu katalogs
Joby Aviation
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Joby Aviation Algas

Joby Aviation algas svārstās no $109,450 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $308,450 Programmu menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Joby Aviation. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $175K

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Mehānikas inženieris
Median $175K
Aparatūras inženieris
Median $155K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Aviācijas un kosmosa inženieris
$298K
Datu zinātnieks
$220K
Elektroenerģētikas inženieris
$127K
Mārketings
$255K
Ārsts
$131K
Produkta dizaineris
$199K
Programmu menedžeris
$308K
Personāla atlases speciālists
$109K
Kiberdrošības analītiķis
$109K
Tehnisko programmu menedžeris
$152K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Joby Aviation, ir Programmu menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $308,450. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Joby Aviation, ir $175,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Joby Aviation

Saistītie uzņēmumi

  • Teradata
  • Root Insurance
  • KBR
  • ManTech
  • Delta Air Lines
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/joby-aviation/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.