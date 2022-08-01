Uzņēmumu katalogs
January Technologies
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

January Technologies Algas

January Technologies algas svārstās no $142,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $310,545 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem January Technologies. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $142K
Cilvēkresursi
Median $241K
Personāla operācijas
$281K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programmatūras inženierijas vadītājs
$311K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại January Technologies là Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $310,545. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại January Technologies là $261,200.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta January Technologies

Saistītie uzņēmumi

  • Apple
  • Uber
  • Amazon
  • Pinterest
  • Google
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi