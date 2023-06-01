Uzņēmumu katalogs
Jane Technologies
Jane Technologies Algas

Jane Technologies algas svārstās no $160,800 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $266,325 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Jane Technologies. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Datu zinātnieks
$161K
Produkta vadītājs
$266K
Programmatūras inženieris
$209K

Programmatūras inženierijas vadītājs
$174K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Jane Technologies, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $266,325. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Jane Technologies, ir $191,157.

