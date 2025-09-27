Uzņēmumu katalogs
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United Kingdom pakete Jaguar Land Rover kopā ir £41.8K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Jaguar Land Rover kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Mediānais pakete
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£41.8K
Līmenis
L2
Pamatalga
£39.9K
Stock (/yr)
£0
Bonuss
£1.9K
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Jaguar Land Rover?

£122K

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Jaguar Land Rover in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £77,314. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Jaguar Land Rover Programmatūras inženieris pozīcijai in United Kingdom, ir £40,209.

