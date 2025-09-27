Uzņēmumu katalogs
Jaguar Land Rover
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Mehānikas inženieris

  • Visas Mehānikas inženieris algas

Jaguar Land Rover Mehānikas inženieris Algas

Mediānā Mehānikas inženieris atlīdzības in United Kingdom pakete Jaguar Land Rover kopā ir £46.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Jaguar Land Rover kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Mediānais pakete
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£46.5K
Līmenis
C Grade
Pamatalga
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bonuss
£0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Jaguar Land Rover?

£122K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam £22.8K+ (dažreiz £228K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Mehānikas inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Mehānikas inženieris hos Jaguar Land Rover in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £62,764. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Jaguar Land Rover for Mehānikas inženieris rollen in United Kingdom er £46,489.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Jaguar Land Rover

Saistītie uzņēmumi

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi